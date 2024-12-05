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Росрыболовство допустило вывод глубоководных крабов из-под действия инвестквот

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глубоководные крабы могут быть выведены из-под действия инвестиционных квот, не исключил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Отвечая на вопросы участников собрания Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) о судьбе этих квот, он заявил, что после того, как аукционы по их продаже закончились безрезультатно, Росрыболовство обращалось в правительство с предложением вывести их из инвестиционной программы.

"Ну, еще раз попробовали (провести аукцион - ИФ), не получилось. Будем с коллегами проговаривать и принимать решение: либо еще раз пойти торговаться, либо принимать наше предложение о том, чтобы вывести их из инвестиционных квот", - сказал Шестаков.

Глубоководные крабы являются самыми маленькими и дешевыми по сравнению с другими. К тому же они труднодоступны. На проведенных аукционах покупателей на них не нашлось.

"Крабовые аукционы", предусматривающие инвестиционные обязательства по строительству судов и объектов береговой инфраструктуры, начали проводиться в РФ с 2019 года. Прошло уже два этапа. На первом государство заработало 142 млрд рублей, на втором - 214,5 млрд рублей.

Илья Шестаков ВАРПЭ Росрыболовство
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