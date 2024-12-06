Комитет ГД одобрил поправки о наказании за помощь в деятельности против безопасности РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об уголовной ответственности за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.

В соответствии с поправками к законопроекту № 671359-8, размещенными в базе законодательной деятельности Думы, предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью - 276.1 "Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".

Согласно поправкам, оказание находящимися на территории РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, при отсутствии признаков шпионажа, будет наказываться сроком от 10 до 15 лет, штрафом до 500 тыс. рублей или размером заработной платы осужденного за три года.

Под "противником", указывается в поправках, будет пониматься "иностранное государство, международная либо иностранная организация, непосредственно противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники".

Кроме того, поправки расширяют действующее определение в статье 275 УК РФ "переход на сторону противника" - после принятия закона под ним будет пониматься не только участие в составе сил (войск) противника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, но и "добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации".

В поправках предусматривается, что лицо, совершившее указанные преступления, "освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления".

Поправки внесены депутатами Госдумы Василием Пискаревым и Отари Аршба.