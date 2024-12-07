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Глава МИД РФ и спецпосланник генсека ООН по Сирии обсудили срочные меры

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "На полях" Дохийского форума 7 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном срочные меры в связи с ситуацией в стране, сообщил МИД РФ.

"Состоялся подробный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с учетом масштабного наступления боевиков террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) и аффилированных вооруженных группировок на северо-западе САР. При этом были предметно рассмотрены возможные срочные меры в интересах стабилизации обстановки, обеспечения защиты гражданского населения и гуманитарного доступа к нему, предотвращения дальнейшего развития событий по катастрофическому сценарию", - говорится в сообщении.

"Главой российского внешнеполитического ведомства была подчеркнута необходимость уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР. Выражена также поддержка задаче консолидации усилий всех вовлеченных сторон в целях восстановления стабильности и конституционного порядка в Сирии", - сообщает МИД РФ.

Сергей Лавров МИД РФ ООН Сирия
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