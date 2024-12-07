Страны астанинского формата предпримут шаги для прекращения боев в Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия, Иран и Турция договорились предпринять конкретные шаги для реализации призыва о прекращении боевых действий в Сирии, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня мы договорились с Ираном и Турцией решительно призвать (к прекращению боевых действий - ИФ), о чем я сказал ранее. И мы предпримем некоторые конкретные шаги для реализации этого призыва", - сказал Лавров, выступая на конференции в Дохе.

Министр отметил, что "в военном плане Россия помогает сирийской армии авиацией, которая базируется в Хмеймиме".

"И мы помогаем сирийской армии противостоять действиям террористов", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, сможет при нынешнем развитии ситуации президент Сирии Башар Асад сохранить власть, Лавров заявил: "Что касается прогноза, я не могу гадать, мы не занимаемся гаданиями".