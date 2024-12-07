Крыша многоквартирного дома загорелась в Кисловодске

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют в субботу пожар в многоквартирном доме в Кисловодске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Около 20:00 поступило сообщение о возгорании по улице Красноармейской. Пламенем охвачена кровля двухэтажного жилого дома на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Эвакуированы 12 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На месте работают 31 человек и 10 единиц техники.