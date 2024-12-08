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Коммунальщики завершили ремонт теплосети в Ижевске после аварии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты устранили аварию на теплосети в Ижевске, вызвавшую отключение отопления и горячей воды в 47 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала "Т Плюс" в воскресенье.

"В 17:00 (16:00 по Москве - ИФ) 8 декабря энергетики включили теплосеть в работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система теплоснабжения близлежащих микрорайонов прогреется в течение двух часов.

В ночь на воскресенье в ижевском микрорайоне Соцгород произошел прорыв на сетях отопления и горячего водоснабжения. В результате без тепла и горячей воды остались 47 многоквартирных домов и четыре социальных объекта.

Ижевск
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