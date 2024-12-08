Поиск

Отопление пропало в 47 домах в Ижевске из-за аварии на сетях

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Авария на сетях отопления и горячего водоснабжения произошла в ижевском микрорайоне Соцгород в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба администрации города.

"Без отопления и горячего водоснабжения остаются 47 многоквартирных домов и четыре социальных объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты восстанавливают системы жизнеобеспечения и устраняют прорыв в тепловой камере и на трубопроводе. На время проведения работ ограничено движение по улице К. Либкнехта от Воровского до Орджоникидзе.

Пресс-служба уточняет, что работы планируется завершить к 16:00.

Ижевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке крупного теракта в Дагестане

Что произошло за день: суббота, 7 декабря

"Прямая линия" с Путиным начнется в полдень 19 декабря

Мурашко заявил, что для перехода на клинические рекомендации нужно менять законодательство

В РФ могут ограничить работу облачной платформы Amazon и других хостинг-провайдеров

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

Автобус перевернулся на трассе в Новосибирской области, есть пострадавшие

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Правительство РФ установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году

Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });