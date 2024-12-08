Отопление пропало в 47 домах в Ижевске из-за аварии на сетях

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Авария на сетях отопления и горячего водоснабжения произошла в ижевском микрорайоне Соцгород в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба администрации города.

"Без отопления и горячего водоснабжения остаются 47 многоквартирных домов и четыре социальных объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты восстанавливают системы жизнеобеспечения и устраняют прорыв в тепловой камере и на трубопроводе. На время проведения работ ограничено движение по улице К. Либкнехта от Воровского до Орджоникидзе.

Пресс-служба уточняет, что работы планируется завершить к 16:00.