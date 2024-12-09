Бывшему главе подведомственной Минобороны компании вменили злоупотребление на 45 млн рублей

По версии следствия, на бюджетные деньги он провел капремонт общежития ГЗ МГУ вместо строительства зданий для Минобороны

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Главном военном следственном управлении СКР сообщили, что бывший гендиректор подведомственной Минобороны компании "Промгидромеханизация" (ПГМ) Андрей Спирин подозревается в нецелевом расходовании 45 млн рублей, выделенных на строительство объектов министерства.

В его отношении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК).

По версии следствия, в 2022 году Спирин без заключения соответствующих договоров, за счет бюджетных денежных средств, выделенных АО "ПГМ" для реализации ряда госконтрактов по строительству объектов для нужд Минобороны, "осуществил в интересах ООО "Квэста Констракшн" работы по капитальному ремонту общежития главного здания МГУ имени Ломоносова на сумму свыше 45 млн рублей, причинив тем самым государству ущерб в указанном размере".

"Военные следователи СК России проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - заявили в ГВСУ.