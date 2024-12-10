"Ростелеком" будет генподрядчиком развития инфраструктуры электронного правительства на 2025 год

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило ПАО "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Минцифры РФ в 2025 году закупок работ, необходимых для развития инфраструктуры электронного правительства для оказания госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Уточняется, что госконтракты с оператором должны быть заключены на срок до 31 декабря 2025 года.

"Ростелеком" сможет привлекать субподрядчиков при условии самостоятельного исполнения обязательств в объеме не менее 5% от общей стоимости госконтрактов.