Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

"Ростелеком" будет генподрядчиком развития инфраструктуры электронного правительства на 2025 год

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило ПАО "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Минцифры РФ в 2025 году закупок работ, необходимых для развития инфраструктуры электронного правительства для оказания госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Уточняется, что госконтракты с оператором должны быть заключены на срок до 31 декабря 2025 года.

"Ростелеком" сможет привлекать субподрядчиков при условии самостоятельного исполнения обязательств в объеме не менее 5% от общей стоимости госконтрактов.

Ростелеком Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Кабмин утвердил перечень госучреждений, которые могут проводить экзамен для иностранцев

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

В первом чтении принят проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении

Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении

Путин поддержал идею главы СПЧ ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Путин поддержал идею главы СПЧ ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете

Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете

"Почта России" может получить эксклюзив на доставку заказных электронных писем

"Почта России" может получить эксклюзив на доставку заказных электронных писем
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии77 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });