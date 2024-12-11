Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Принят закон о маркировке рекламы кредитов предупреждением о финансовых рисках

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует банки и МФО при рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".

Законопроект (№ 600974-8) был внесен в парламент в апреле группой депутатов.

"Принятие законопроекта направлено на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи", - говорится в пояснительной записке.

Если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость, то такая реклама должна также содержать предупреждение: "Изучите все условия кредита (займа)" с указанием на раздел информационного ресурса кредитора, следует из законопроекта.

Размер такого оповещения должен быть не менее 5% от размера самой рекламы, а на радио или телевидении такое оповещение должно длиться не менее трех секунд. "Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 г. Договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, заключенные до 1 марта 2025 года, подлежат приведению в соответствие с требованиями нового закона в срок до 1 сентября 2025 года.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд прекратил уголовное дело против топ-менеджера "Балтики" Рогачевского

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об освобождении пунктов Дарьино и Плёхово в Курской области

Принят закон об отчислениях в бюджет 3% от квартального дохода за рекламу в интернете

Принят закон об отчислениях в бюджет 3% от квартального дохода за рекламу в интернете

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"

Принят закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Первые учебные пособия по ИИ для школьников появились в России

Первые учебные пособия по ИИ для школьников появились в России
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5537 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });