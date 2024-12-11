Принят закон о маркировке рекламы кредитов предупреждением о финансовых рисках

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует банки и МФО при рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".

Законопроект (№ 600974-8) был внесен в парламент в апреле группой депутатов.

"Принятие законопроекта направлено на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи", - говорится в пояснительной записке.

Если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость, то такая реклама должна также содержать предупреждение: "Изучите все условия кредита (займа)" с указанием на раздел информационного ресурса кредитора, следует из законопроекта.

Размер такого оповещения должен быть не менее 5% от размера самой рекламы, а на радио или телевидении такое оповещение должно длиться не менее трех секунд. "Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 г. Договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, заключенные до 1 марта 2025 года, подлежат приведению в соответствие с требованиями нового закона в срок до 1 сентября 2025 года.