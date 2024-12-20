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Сенаторы одобрили закон о предупреждении о рисках в рекламе кредитов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации при рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".

По требованиям закона, эта фраза должна занимать не менее 5% от площади всей рекламы, для рекламы на радио или телевидении - должна длиться не менее трех секунд.

Инициатива направлена на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заёмщика и его семьи, говорится в пояснительной записке к документу.

Если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость, то такая реклама должна также содержать предупреждение: "Изучите все условия кредита (займа)" с указанием на раздел информационного ресурса кредитора, следует из законопроекта.

Размер такого оповещения должен быть не менее 5% от размера самой рекламы, а на радио или телевидении такое оповещение должно длиться не менее трех секунд. "Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 г. Договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, заключенные до 1 марта 2025 года, подлежат приведению в соответствие с требованиями нового закона в срок до 1 сентября 2025 года.

Совет Федерации МФО
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