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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Блокировка Viber, продление запрета продажи нефти по price cap и новый глава ОКР

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор заблокировал на территории РФ мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства.

- Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года. Президентский указ запрещает продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физлицам, если в контрактах содержится условие ценового потолка, установленного США и рядом других стран.

- Некоторые терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard, предупредили в кредитной организации. При этом в Сбербанке и ВТБ сообщили, что проблем с приемом карт Visa и MasterCard не будет.

- Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В то же время Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики Болгарии сообщает, что "обсуждался лишь "вариант" решения проблемы".

- Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. В Минобороны РФ сообщили, что удар нанесен в ответ на применение ВСУ американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

- Доходы иноагентов от продажи имущества в РФ предложили зачислять на спецсчет. Соответствующие поправки к проекту о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, внесены в Думу.

- Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален. Антон Котяков отметил, что и в текущем, и в 2025 году график позволяет делать 31 декабря выходным днем.

- Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России. Выборы прошли на безальтернативной основе. Сам Дегтярев заявил, что в кулуарах мирового спорта прямо заявляют о желании вернуть Россию в международное Олимпийское движение, и призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций.

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