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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на применение ВСУ американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - сообщили в Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заявили военные.

Как сообщило ведомство 11 декабря, Украина нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области: две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами РЭБ.

Ранее российские военные заявили, что удар 21 ноября по предприятию ОПК в Днепропетровске с применением новой ракеты средней дальности "Орешник" был нанесен в ответ на использование Украиной американского и британского оружия против объектов на территории РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
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