Что произошло за день: суббота, 14 декабря

Медведев о новых регионах, новый президент Грузии и импичмент президенту Кореи

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Медведев не исключил, что в составе РФ могут появиться новые регионы. Он допустил, что опыт развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей может быть востребован и в будущем.

- Президентом Грузии избран экс-футболист сборной страны, бывший депутат Михаил Кавелашвили. Его выбрала коллегия выборщиков, впервые голосование проходило таким образом.

- Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Теперь конституционный суд Южной Кореи будет решать, оставлять ли в силе решение парламента.

- Ребенок погиб при атаке украинского БПЛА под Белгородом.

- Глава "Норникеля" Владимир Потанин считает, что курс от 100 до 110 рублей за доллар является обоснованным в нынешних условиях. Он назвал такой курс неким балансом между бюджетными интересами, интересами экспортеров.

- Минпромторг заверил, что российские производители готовы наращивать выпуск физраствора. После публикаций СМИ о дефиците в ведомстве также сообщили, что Минздрав РФ совместно с ФАС ведет перерегистрацию предельных отпускных цен на физраствор.