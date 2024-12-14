Медведев не исключил, что в составе РФ могут появиться новые регионы

Дмитрий Медведев во время федерального съезда партии "Единая Россия" Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает возможным появление в составе России новых регионов.

"Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - ИФ) был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках Народной программы, в которую включен раздел "Развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно", - сказал он в субботу на съезде "Единой России".

Медведев отметил, что "при содействии партии все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь городам, районам, населенным пунктам в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях".

"Уверен, что каждый из новых субъектов России станет мощным драйвером развития всего государства. В Новороссии живут энергичные, талантливые люди, смелые люди, которые способны трудом приумножить силу и славу нашей родины. Мы видим это прямо сейчас", - добавил он.

XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу на площадке Национального центра "Россия" в Москве.