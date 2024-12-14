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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Минпромторг заверил, что российские производители готовы наращивать выпуск физраствора

Минпромторг заверил, что российские производители готовы наращивать выпуск физраствора
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Производители в России готовы наращивать выпуск натрия хлорида (физиологического раствора) для оперативного удовлетворения существующей потребности, сообщили в Минпромторге РФ.

В сообщении отмечается, что в РФ более 70 регистрационных удостоверений препаратов, соответствующих МНН Натрия хлорид, в жидких лекарственных формах. 67 препаратов производится на территории РФ по полному циклу.

Ранее в СМИ сообщалось о дефиците физраствора в медицинских учреждениях и аптеках в некоторых регионах РФ.

По данным "Оператора-ЦРПТ", по состоянию на 13 декабря, в России на остатках в аптеках, медицинских организациях и организациях оптовой торговли находится около 19,8 млн упаковок лекарственного препарата с МНН Натрия хлорид. При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в лекарственной форме "раствор для инфузий" превышают 10 млн упаковок.

В Минпромторге заявили, что экономически необоснованный уровень зарегистрированных цен на препарат действительно является потенциальным риском возникновения дефектуры (отсутствия в аптеках - ИФ). Поэтому Минздрав РФ совместно с ФАС России осуществляет перерегистрацию предельных отпускных цен на физраствор.

В СМИ со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ранее сообщалось, что в стране нет проблем с производством физраствора. Мурашко отметил, что произошла перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки. Все больницы обеспечены физраствором в необходимом количестве, сообщил ранее Мурашко.

Минпромторг Минздрав ФАС
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