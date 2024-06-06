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Вице-премьер Чернышенко сообщил 18 тысячах незакрытых вакансиях учителей в РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В России на данный момент остаются не закрытыми около 18 тысяч вакансий учителей, или 1,69% от их общего числа, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ

"По статистике, на начало текущего учебного года в России насчитывалось 1,074 млн учителей - без учета новых субъектов. На сегодня вакантными остаются около 18 тысяч позиций, или 1,69% от общего числа. Для сравнения: в прошлом учебном году было более 22 тысяч вакансий. Так что видим - разрыв постепенно сокращается", - ответил он на вопрос о том, существует ли проблема кадрового дефицита педагогов в России.

По его данным, в 14 регионах потребность в учителях ощущается сильнее - там от 4 до 7% ставок остаются незакрытыми.

"Это Еврейская автономная область, Марий Эл, Алтай, Сахалинская область, Иркутская область, Забайкальский край, Магаданская область, Карелия, Севастополь, Карачаево-Черкессия, Ивановская область, Адыгея, Камчатский край и Новгородская область", - пояснил вице-премьер.

В мае Чернышенко на встрече министром просвещения Сергеем Кравцовым назвал основные направления в работе его ведомства, среди них - ликвидация дефицита педагогических кадров и цифровизация школ.

Ранее ряд СМИ писал о кадровом дефиците педагогов в школах и колледжах.

В ведение Чернышенко были переданы вопросы общего и среднего профобразования, а также молодежная политика.

Дмитрий Чернышенко Сергей Кравцов Минпросвещения
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