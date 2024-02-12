В Думе предложили обеспечить получение педагогами жилья вне очереди по соцнайму

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совет Госдумы в понедельник предложил правительству РФ проработать механизм реализации установленного законом права нуждающихся в жилье педагогов на получение квартир вне очереди по договорам социального найма, сообщает пресс-служба Думы.

Соответствующее обращение за подписью председателя Госдумы Вячеслава Володина будет направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

В нем депутаты отмечают, что право учителей на получение квартиры по договору соцнайма закреплено законом об образовании, однако конкретный механизм его реализации до сих пор не установлен.

В Госдуму поступают обращения субъектов РФ с предложениями о возможных мерах поддержки педагогических работников, при этом у профильных министерств нет согласованной позиции по данному вопросу, сообщили в пресс-службе.

По мнению депутатов, необходимо разработать "дорожную карту" по обеспечению реализации педагогическими работниками права на жилище: такое решение позволит повысить престиж профессии педагога, будет стимулировать приток новых кадров в сферу образования.