Министр просвещения Кравцов отметил сокращение нехватки учителей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В России количество вакантных учительских должностей снизилось более чем на 19% на начало текущего учебного года (2023-2024), а число поданных заявлений на педагогические специальности выросло на 17% в 2023 году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, в этом учебном году на работы в школы вышло почти 50 тысяч молодых педагогов, по целевому обучению - около 23 тысяч студентов.

"В приемную кампанию 2022- 2023 года мы наблюдали повышенный интерес абитуриентов к педагогической профессии. (...) По итогам приемной кампании 2023 года во все вузы на педагогические специальности было подано 905 тысяч заявлений, что на 17% больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал Кравцов.

Он отметил, что на поддержку педагогических работников регионы выделили 53 млрд рублей в прошлом году.