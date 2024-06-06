Помощник президента Фурсенко предостерег от политических заявлений по судьбе ЕГЭ

В Госдуму внесен законопроект об отказе от единого госэкзамена в пользу традиционных

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В вопросе о сохранении или отмене Единого государственного экзамена нужно избегать эмоциональных, политически ориентированных выступлений, для принятия решения об отмене экзамена нужны обоснования, считает помощник президента Андрей Фурсенко.

"Он трансформируется каждый год. Что-то вносится. Любой экзамен всегда имеет свои плюсы и минусы, но без проверки, без оценки тоже невозможно. Поэтому каждая система имеет свои недостатки, наверное, их надо исправлять. Для того, чтобы делать такие радикальные вещи, надо очень хорошо подумать, обосновать, избегать эмоциональных каких-то политически ориентированных выступлений", - сказал Фурсенко "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

6 июня группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект № 642303-8 о замене ЕГЭ на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов. Среди авторов инициативы сенатор Елена Афанасьева и депутаты Андрей Луговой, Ярослав Нилов, Нина Останина, Яна Лантратова, Владимир Сипягин.

"В настоящее время очевидно, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего

образования", - пишут они в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта согласны, что ЕГЭ увеличил мобильность абитуриентов, но оборотной стороной этого они называют рост расходов семей на переезд выпускников к месту учебы. Они отмечают, что содержание ЕГЭ "оторвано от школьного курса", и для подготовки к нему родителям приходится нанимать дорогостоящих репетиторов, при том, что выпускник с высокими баллами по ЕГЭ может не попасть в вуз "из-за победителей и призеров олимпиад". Они также указывают на рост нагрузки на старшеклассников из-за ЕГЭ и увеличение количества детских суицидов, а также на перемещение коррупционной составляющей "из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад".