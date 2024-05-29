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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Депутаты Госдумы проверят случай с "раздеванием" школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы по поручению председателя палаты парламента Вячеслава Володина разберется в ситуации с сообщениями об усиленной проверке школьниц перед допуском на ЕГЭ в воронежской школе, сообщила депутат Нина Останина.

"Председатель Госдумы совершенно прав, он сказал, что нужно разбирать подобные случаи с участием и министра просвещения, и Рособрнадзора, депутаты должны незамедлительно реагировать", - сказала Останина в среду журналистам.

По ее словам, Володин поручил профильному комитету Думы по просвещению провести соответствующую работу. Останина сообщила, что дискуссия развернулась в среду на заседании Госдумы по поводу "вопиющего случая, произошедшего вчера в городе Воронеже в школе номер 62, когда при сдаче ЕГЭ были поражены в правах наши дети, честь, достоинство и права ребенка".

"Мне кажется, педагоги забыли о своих педагогических обязанностях. Главное в школе - это вообще ребенок, а учитель - это служение детям. Охранники - не главные действующие лица, поэтому, когда заставили публично девочек одиннадцатиклассниц раздеваться на улице, - понятна истерика детей и возмущение родителей, это возмущение поддержала вся Государственная Дума", - сказала Останина.

Ранее сообщалось, что 28 мая в воронежской школе № 62 пришедших на сдачу ЕГЭ заставляли пройти через металлодетектор, который проверяет наличие мобильных телефонов. Некоторых школьниц попросили снимать нижнее белье, так как его элементы "пищали" в рамках детекторов.

Госдума Вячеслав Володин
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