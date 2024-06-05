ЕГЭ по профильному предмету хотят сделать обязательным для поступающих в педагогические вузы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ планирует со следующего года ввести обязательный ЕГЭ по профильному предмету при приеме в педагогические вузы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Назрели изменения в системе ЕГЭ при приеме на программы высшего педагогического образования", - сказал Фальков на заседании Совета Федерации в среду.

Он пояснил, что "сегодня, к сожалению, педагогические вузы и факультеты, принимая абитуриентов на программы подготовки (...), могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам".

"Мы считаем, что со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамена для абитуриентов (ЕГЭ) по профильным предметам", - сказал министр.