Имущество Ходорковского и Лебедева на 9,9 млрд руб. обращено в доход государства

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Имущество экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ) и бывшего руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева стоимостью почти 10 млрд рублей обращено в доход государства, сообщил "Интерфаксу" генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Ранее по искам Генпрокуратуры в доход государства также обращено имущество, приобретенное данными лицами в элитном коттеджном поселке Одинцовского района Московской области для легализации преступного дохода. Стоимость этой недвижимости оценивается в 9 млрд рублей. Также ранее в счет оплаты долга в казну поступило имущество еще на 900 млн рублей", - сказал он в интервью агентству на "полях" Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Краснов напомнил, что в настоящее время московский суд рассматривает еще один иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства более 1 млрд рублей, находящихся на подконтрольных Ходорковскому и Лебедеву счетах. Мещанский суд Москвы рассмотрит этот иск прокуратуры 13 июня.