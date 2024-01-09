Экс-глава ЮКОСа Ходорковский вновь объявлен в розыск в России

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - МВД России повторно объявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), следует из данных базы розыска министерства.

Согласно карточке Ходорковского в базе, он "переобъявлен" в розыск по статье УК РФ.

Ранее он также разыскивался без уточнения статьи по карточке уголовного дела от 2015 года, которая теперь числится изъятой.

По данным некоторых СМИ, повторное объявление Ходорковского в розыск связано с уголовным делом о фейках.

Официальным комментарием правоохранительных органов о причинах розыска экс-главы ЮКОСа "Интерфакс" не располагает.

Ходорковский - бывший глава нефтяной компании ЮКОС. В 2005 году он был признан российским судом виновным в мошенничестве и других преступлениях и приговорен к девяти годам заключения. В 2010-2011 гг. по новым обвинениям был приговорен к 14 годам лишения свободы. В 2013 году был помилован президентом России, после чего уехал из РФ.

20 мая 2022 года министерство юстиции РФ включило Ходорковского в реестр иностранных агентов.