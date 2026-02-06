Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу Ходорковского

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу признанного в РФ иноагентом бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, сообщили в суде в пятницу.

"Решением Московского городского суда от 6 февраля 2026 года книга Михаила Ходорковского "Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров" признана экстремистским материалом", - сообщили в Мосгорсуде.

Ходорковский был арестован в 2003 году. В мае 2005 года он был осужден по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителю "ЮКОСа" суд назначил наказание в виде 10 лет и восьми месяцев заключения за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. В конце 2013 года Ходорковский был помилован указом президента РФ, вышел на свободу и вылетел за границу.

В октябре 2025 года ФСБ сообщила, что на Ходорковского и других учредителей признанного нежелательным "Антивоенного комитета России" возбуждено дело о захвате власти и организации террористического сообщества.

В ноябре Ходорковского внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.