Совет Думы 10 июня обсудит задачи, поставленные президентом на ПМЭФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы в понедельник обсудит план законодательного обеспечения решений президента Владимира Путина, которые тот сформулировал на ПМЭФ, сообщил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что президент поставил ряд конкретных задач, которые Думе совместно с правительством предстоит решить в ближайшее время: это обеспечение опережающего роста зарплат; установление соотношения минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике людей. Так, написал Володин, в 2025 году МРОТ должен составить 48% медианной зарплаты и превысить 22 тысячи рублей в месяц, к 2030 году МРОТ станет не менее 35 тысяч рублей в месяц.

По словам спикера Госдумы, в числе задач также расширение программы семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей (несовершеннолетним должен быть хотя бы один ребенок).

Кроме того, Дума должна принять законопроекты по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе; нужно также проработать вопрос о федеральном вычете для стимулирования инвестиций в развитие экономики; предстоит законодательно закрепить региональный инвестиционный стандарт, который должен обеспечить единые принципы привлечения инвесторов; принять закон о креативных индустриях и мерах их поддержки, также написал председатель палаты парламента.

"Еще одно важное и долгожданное решение, которое принял президент, - индексация пенсий работающих пенсионеров. Оно затронет 7,87 млн человек. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии должны будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда", - отметил Володин.

По его мнению, "выступление Владимира Путина на ПМЭФ в очередной раз показало, что во главе нашего государства сильный и ответственный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей, чем живет страна".