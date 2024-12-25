Пашинян не будет участвовать в заседании Высшего Евразийского совета из-за COVID

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Высшего Евразийского совета в Санкт-Петербурге 26 декабря.

"Тест на ковид вновь оказался положительным. До выздоровления буду работать с определенными ограничениями", - написал Пашинян в среду в социальной сети.

Ранее премьер Армении заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на COVID.