Энергокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией заработает 13 сентября после ремонта

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ремонт подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, поврежденного в январе, завершится не позднее 12 сентября, с 13 сентября EstLink 2 начнет работу, сообщил эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering.

"Буквально на этих выходных завершено строительство одной из двух муфт, соединяющих запасной участок кабеля и существующие кабели EstLink 2 в море и на суше. Завершение первой критической соединительной муфты гарантирует, что в следующем месяце мы завершим строительство еще одного аналогичного соединения, после чего возобновим испытания EstLink 2 и общестроительные работы", - заявил через пресс-службу член правления Elering Рейго Кебья.

Эта неделя начинается с укладки кабеля в траншею, то есть на постоянное место. Затем построенная ремонтная платформа будет демонтирована.

Платформа, построенная в море для ремонта EstLink 2, имеет размеры в несколько тысяч квадратных метров, для ее защиты был сооружен волнорез. Для безопасного проведения ремонтных работ на осушенном участке моря была возведена ремонтная площадка площадью около 400 кв. м. Для доставки строительных материалов и оборудования на стройплощадку установлен башенный кран.

Как сообщалось ранее, сбой в работе кабеля произошел в ночь на 26 января. Точное место аварии было определено позднее. Расследование показало, что неисправность не вызвана внешними причинами.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока протяженностью свыше 170 км, около 12 км этой линии проходит в виде наземного кабеля по территории Эстонии, почти 147 км - по дну Финского залива как морской кабель, а около 14 км - как воздушная линия по территории Финляндии. Мощность кабеля составляет 658 МВт.