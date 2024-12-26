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Главы ЕАЭС утвердили соглашение о единой транзитной системе союза и третьих стран

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Главы государств - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг подписали соглашение о единой системе таможенного транзита, позволяющее третьим странам присоединяться к транзитным перевозкам через территорию союза.

"Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьих сторон. Оно дает возможность другим государствам присоединиться к транзитной системе ЕАЭС. Бенефициарами проекта могут стать страны Центральной Азии, Китай и другие наши торговые партнеры", - сообщил журналистам по итогам заседания ВЕЭС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

"Ключевая задача соглашения – обеспечить бесшовность перевозок за счет повышения связанности территории, снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов", - отметил он.

Согласно сообщению ЕЭК, соглашение определяет "фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров ЕАЭС с третьими странами о создании единой транзитной системы". "Интерес к этому уже сейчас проявляет, например, Узбекистан, интересантами могут выступать и другие государства СНГ или такие важные торговые партнеры ЕАЭС как Китай", - говорится в пресс-релизе комиссии.

Соглашение предполагает использование единой транзитной декларации в виде электронного документа, единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования по таможенным территориям ЕАЭС и третьей стороны.

ЕАЭС ЕЭК
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