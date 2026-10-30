РФ и США начали согласование точной даты переговоров в Абу-Даби

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россия начала работу по согласованию с американской стороной даты переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби, они пройдут в ноябре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы начали работу по согласованию с американцами даты проведения трехсторонних переговоров Россия-Украина- США в Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, российская сторона передала "кое-какие (...) соображения" американцам.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, было ли уже согласование по датам.

"По датам не было. Только называлось, что это будет в середине ноября, конкретно не обсуждалось. А сейчас уже началось обсуждение", - сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос, от чего зависят эти даты, помощник президента сказал: "От многих причин, в том числе внутреннего и международного характера".