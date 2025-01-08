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Что случилось этой ночью: среда, 8 января

Атака на промпредприятие в Энгельсе, 130 тыс. тонн мазута с песком вывезено из Кубани, сход с рельсов 39 вагонов с углем в Хабаровском крае

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки БПЛА упали на промышленное предприятие в саратовском Энгельсе, есть повреждения. Массированной атаке беспилотников также подвергся Саратов.

- Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для "защиты свободного мира". Избранный американский президент также сообщил, что обсуждает с властями Панамы судьбу Панамского канала. Кроме того, он вновь пригрозил Канаде и Мексике крупными пошлинами из-за нелегальных эмигрантов и наркотиков, которые, по его словам, через эти страны попадают в Соединенные Штаты.

- Почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом песка вывезли с Черноморского побережья Кубани. Восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружено на побережье Крыма.

- В Хабаровском крае на Тихоокеанской железной дороге сошли с рельсов 39 полувагонов с углем. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.

- Российские военные уничтожили за ночь 32 украинских БПЛА над Саратовской, Курской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и Азовским морем.

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