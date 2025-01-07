Трамп заявил, что обсуждает с властями Панамы судьбу Панамского канала

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что уже ведет обсуждения с властями Панамы по поводу дальнейшей судьбы Панамского канала, который хотел бы вернуть под контроль Соединенных Штатов.

"Мы обсуждаем с ними Панамский канал прямо сейчас. Они нарушили каждый пункт соглашения, в том числе - с моральной точки зрения", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Трамп вновь раскритиковал бывшего президента США Джимми Картера за передачу Панамского канала за $1, назвав это отвратительной сделкой.

До этого избранный президент уже говорил о том, что американские корабли и суда платят за проход через канал больше, чем суда и корабли других стран. В связи с этим Трамп высказал намерение потребовать возвращение Панамского канала США, если ситуация с оплатой не изменится.