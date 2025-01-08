Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 32 украинских БПЛА

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на среду 32 беспилотника ВСУ над семью российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.

"11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА - над территориями Курской и Ростовской областей, по три - над территориями Белгородской и Брянской областей, два - над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.