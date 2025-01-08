В Эстонии пообещали негражданам сохранить право голоса на муниципальных выборах

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Kristen Michal) заявил, что проживающим в республике лицам без гражданства сохранят право голосовать на муниципальных выборах.

"Суть изменений проста: те люди, которые связаны гражданством с другими странами, в частности... Россией, Беларусью - не смогут в дальнейшем участвовать в обсуждении будущего нашей страны. Неграждане, то есть владельцы "серых" паспортов, сохранят право голоса. По крайней мере, с учетом нынешней ситуации в парламенте", - сказал Михал в эфире программы "Интервью недели" на телеканале ETV+.

Комментируя обсуждаемые в парламенте поправки в Конституцию, предусматривающие лишение права проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии участвовать в местных выборах, он заявил, что изменение Основного закона - долгосрочный процесс, и не исключено, что в парламенте будут сделаны предложения о лишении неграждан избирательного права.

На данный момент между сторонами есть понимание, что лицам без гражданства это право следует сохранить, сказал глава эстонского правительства.

В ноябре в парламенте в первом чтении был принят предложенный партиями правящей коалиции проект поправок в Конституцию, отменяющий право голоса на муниципальных выборах для граждан России и Белоруссии. Относительно неграждан единства в парламентских партиях нет. Второе чтение законопроекта с определением окончательной формулировки может состояться не ранее 20 февраля. После этого еще через месяц должно быть принято решение о срочности вопроса, и только после этого поправка к Конституции может быть вынесена на окончательное голосование.

Внесение изменений в Конституцию предлагается рассмотреть в срочном порядке, чтобы они вступили в силу до очередных местных выборов в октябре 2025 года.

Для изменения Конституции в срочном порядке необходимо, чтобы за него проголосовали четыре пятых депутатского состава парламента или не менее 81 депутата.

Поправка касается проживающих в Эстонии на постоянной основе более 70 тыс. граждан России и Белоруссии. На муниципальных выборах 2021 года из имевших на тот момент право голоса 70 446 граждан РФ проголосовали 29 959 человек, то есть 42,5%. Из имеющих право голоса 1067 граждан Белоруссии голосовали 528 человек, то есть 49,5%.

Население Эстонии составляет 1,3 млн человек.