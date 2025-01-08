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МВД Эстонии разрабатывает проект о прекращение деятельности Эстонской православной церкви МП

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Эстонии готовит законопроект, направленный на прекращение деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

"Согласно нынешним планам, парламент может принять закон в апреле", - пишет в среду портал телерадиовещания республики ERR.

24 октября глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс (Lauri Laanemets) выступил в парламенте с политическим заявлением, в котором сообщил о разработке в МВД поправки к Закону о церквях и приходах.

В нем предлагается законодательно запретить деятельность в республике церквям и приходам, связанным с Русской православной церковью.

Власти Эстонии ранее неоднократно требовали от ЭПЦ МП прекратить связи с Русской православной церковью. 20 августа Собор ЭПЦ МП одобрил новую редакцию устава, согласно которой было предложено убрать из названия церкви упоминание о московском патриархате и дать ей новое название: Эстонская православная церковь. Однако правительство с этим не согласилось.

Эстония ЭПЦ МП Русская православная церковь Эстонская православная церковь Лаури Ляэнеметс (Lauri Laanemets)
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