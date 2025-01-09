Инфляция в Китае в декабре замедлилась до 0,1%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с марта 2024 года.

Декабрьский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В ноябре инфляция составляла 0,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее, по данным ГСУ.

Консенсус-прогноз также предполагал сокращение на 2,3%.

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