Подожженный хуситами летом греческий танкер удалось обезопасить

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Охранная фирма Ambrey сообщила об успешном завершении срочных ремонтных и спасательных работ на греческом танкере Sounion, который загорелся в августе 2024 года в Красном море после атаки хуситов.

"Ambrey подтверждает успешное "спасение" танкера Sounion после атаки хуситов", - сообщает сайт компании.

Отмечается, что для выполнения этой задачи были приложены "серьезные дипломатические усилия", в операции были задействованы 200 специалистов, специальное оборудование и семь спасательных судов, которые поддерживали корабли военно-морской миссии Евросоюза в Красном море Aspides.

Спасатели сначала добрались до танкера и отбуксировали его в безопасное место. В течение трех недель они тушили пожар на судне . Из-за высоких температур и влажности большая часть операций проходила в ночное время. После работ по починке танкера он был признан безопасным.

Танкер Sounion, перевозивший 150 тысяч тонн сырой нефти, загорелся и потерял способность двигаться после атаки 21 августа. На следующий день французский фрегат из миссии Aspides эвакуировал 25 членов экипажа, в том числе двух граждан России.

В конце августа хуситы согласились допустить к танкеру буксиры, тогда как судно продолжало гореть, представляя серьезную угрозу экологии.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года совершили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы в свою очередь стали обстреливать суда в Красном море.