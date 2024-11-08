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Откачка нефти с подожженного хуситами греческого танкера займет около месяца

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Откачка нефти с атакованного в августе греческого танкера, который в настоящее время находится на безопасной якорной стоянке в порту Суэца, займет от трех до четырех недель. Об этом сообщает Афинско-македонское агентство новостей (AMNA) со ссылкой на источники в министерстве судоходства Египта.

Операция по перевалке около 150 тыс. тонн нефти с судна Sounion класса Suezmax началась 7 ноября и включает перекачку сырья на танкер Delta Blue.

Танкер Sounion загорелся и потерял способность двигаться в Красном море после атаки 21 августа. На следующий день французский фрегат из миссии Aspides эвакуировал 25 членов экипажа, в том числе двух граждан РФ. Sounion горел почти семь недель. Несмотря на то, что возгорания потушены, структурная целостность танкера остается под вопросом из-за повреждений от взрывов. Корпусные плиты были ослаблены, и судно не имеет собственных механических средств для поддержания устойчивости.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года совершили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы в свою очередь стали обстреливать суда в Красном море.

Йемен Египет Греция Sounion Красное море
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