Рост числа рабочих мест в США в декабре был максимальным за девять месяцев

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 256 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальный прирост за последние девять месяцев.

Согласно уточненным данным, в ноябре показатель вырос на 212 тыс., а не на 227 тыс., как сообщалось ранее. Показатель за октябрь также был пересмотрен, в результате чего подъем числа рабочих мест в октябре-ноябре оказался на 8 тыс. ниже предыдущей оценки.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

Количество рабочих мест в частном секторе в декабре повысилось на 223 тыс., в государственном - на 33 тыс.

В здравоохранении их стало больше на 46 тыс., в социальном секторе - на 23 тыс., в розничной торговле - на 43 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе увеличилась на 0,3% относительно ноября и достигла $35,69. В годовом выражении она повысилась на 3,9%. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал подъем первого показателя на 0,3%, второго - на 4%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США осталась на уровне 34,3 часа. Аналитики также не ожидали изменения.

Доля участия населения в рабочей силе тоже осталась на ноябрьской отметке - 62,5%.