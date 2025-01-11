Что произошло за день: суббота, 11 января

Ограничения в аэропортах, новые выбросы мазута и контакты Дании с Трампом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Ижевска, Ульяновска, Саратова, Кирова, Уфы, Казани, Нижнекамска и Самары.

- Выбросы мазута впервые после крушения танкеров обнаружили на побережье Ялты. Кроме того, введен режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе Крыма. Стало известно, что мазут с танкеров достиг побережья Запорожской области.​ Незначительные повторные выбросы мазута зафиксированы на 14 участках в Краснодарском крае.

- Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц. Ограничения действуют с 11 ноября 2024 года "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

- Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии. Со ссылкой на источники портал сообщил о попытках Копенгагена убедить Трампа, что его запросы в сфере безопасности можно удовлетворить без вхождения Гренландии в состав США.

- Пожарные начали сдерживать пожары к западу и востоку от Лос-Анджелеса. К настоящему моменту известно о гибели 11 человек.