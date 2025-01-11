Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Росавиация продлила рекомендации по выполнению рейсов из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять в ночное время, еще на один месяц - до 11 февраля, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в отрасли.

По его данным, ограничения на полеты по-прежнему действуют с 01:00 до 07:00 мск "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, авиакомпаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Соответствующие рекомендации были введены 11 ноября, затем они дважды продлевались.

Прямые рейсы из РФ в Тель-Авив выполняют авиакомпании Red Wings и "Азимут", для этого используются самолеты российского производства - Superjet 100 и Ту-214.