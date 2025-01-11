Выбросы мазута впервые после крушения танкеров обнаружили на побережье Ялты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Выбросы нефтепродуктов впервые зафиксированы в Ялте на южном берегу Крыма, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в городских округах Керчь, Евпатория, Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на острове Тузла", - говорится в сообщении.

На юге Крыма выбросы мазута фиксировались ранее только в Судаке и Феодосии. В МЧС сообщили, что в целом на побережье полуострова нефтепродукты обнаружены на участках общей протяженностью 16,3 км.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор в республике собрали 342,8 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, очищено, в том числе повторно, 146,4 км береговой линии.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.