Поиск

Выбросы мазута впервые после крушения танкеров обнаружили на побережье Ялты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Выбросы нефтепродуктов впервые зафиксированы в Ялте на южном берегу Крыма, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в городских округах Керчь, Евпатория, Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на острове Тузла", - говорится в сообщении.

На юге Крыма выбросы мазута фиксировались ранее только в Судаке и Феодосии. В МЧС сообщили, что в целом на побережье полуострова нефтепродукты обнаружены на участках общей протяженностью 16,3 км.

В РоссииВведен режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе Крыма из-за мазутаЧитать подробнее

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор в республике собрали 342,8 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, очищено, в том числе повторно, 146,4 км береговой линии.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 11 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Ялта Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Растворитель лакокрасочных изделий разлился в акватории Ростова-на-Дону

В аэропорту Казани второй раз за день введены ограничения

Ограничения в аэропорту Саратова сняты

Введены ограничения на работу аэропортов Ульяновска и Самары

Власти Крыма сообщили о массированной атаке на операторов связи республики

Власти Крыма сообщили о массированной атаке на операторов связи республики

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Шевченко в ДНР

Разлив мазута в Керченском проливе

Разлив мазута с танкера "Волгонефть 239" у берега локализован

Ветераны СВО с 2025 года смогут пользоваться центрами реабилитации Соцфонда РФ

Введены ограничения на работу аэропорта Саратова

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе205 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии146 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5679 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });