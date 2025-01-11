Загрязнение мазутом обнаружили на азовском побережье Запорожской области
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мазут с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, достиг побережья Запорожской области, сообщил в субботу губернатор региона Евгений Балицкий.
"На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован на Бердянской косе: (...) обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута", - написал он в своем телеграм-канале.
Также незначительных размеров выброс (5 кв. метров) обнаружен на косе Пересыпь, добавил губернатор.
Уборкой занимаются спасатели, сотрудники администраций муниципалитетов и волонтеры.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.
Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.