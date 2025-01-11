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Введен режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе Крыма из-за мазута

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Режим угрозы ЧС муниципального характера ввели в Черноморском районе на северо-западе Крыма, сообщил в субботу глава администрации муниципалитета Александр Дудинов.

"В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая", - написал он в своем телеграм-канале.

Выбросы мазута в Черноморском районе Крыма впервые обнаружили 9 января. В тот же день режим ЧС муниципального уровня ввели в соседнем Сакском районе и Евпатории.

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор в республике собрали 342,8 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, очищено, в том числе повторно, 146,4 км береговой линии.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 11 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым Черноморский район Александр Дудинов
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