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Незначительные повторные выборы мазута произошли на 14 участках на Кубани

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты зафиксировали небольшие повторные выбросы мазута более чем на десяти участках муниципалитетов Краснодарского края, сообщает в субботу оперштаб региона.

"На 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута, на остальных территориях - новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг закрепленных территорий команды от 41 муниципалитета Краснодарского края проводят ежедневно рано утром.

По данным оперштаба, в первую очередь приступают к уборке новых выбросов мазута.

"На каждом участке работа по наведению порядка ведется районами по-разному. В случае, если выбросы мазута относительно крупные - загрязненный грунт собирают лопатами в мешки. К небольшим вкраплениям применяют деликатный метод уборки: просеивание через сетки, сбор садовыми граблями", - сообщил штаб.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 11 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край
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