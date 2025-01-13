Мировые продажи смартфонов выросли на 4% в 2024 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глобальные продажи смартфонов увеличились на 4% в 2024 году после двух лет снижения подряд, показывают предварительные результаты исследования компании Counterpoint Research.

"2024 год стал годом восстановления и нормализации после сложного 2023 года, - отметил глава отдела исследований Counterpoint Тарун Патак. - По мере ослабления макроэкономического давления рынок начал демонстрировать признаки восстановления и растет уже пять кварталов подряд".

В 2023 году продажи смартфонов были самыми низкими за последнее десятилетие.

Samsung, чьи годовые продажи повысились на 1% по сравнению с предыдущим годом, продолжала лидировать на рынке, в том числе благодаря высокому спросу на смартфоны Galaxy S24 с искусственным интеллектом.

Apple Inc. заняла второе место с продажами на 2% ниже, чем в 2023 году. Серия iPhone 16 была встречена неоднозначно, отчасти из-за отсутствия в этих телефонах функций Apple Intelligence на старте продаж, отмечают в Counterpoint.

Несмотря на сохранение лидирующих позиций, Samsung и Apple потеряли по 1% мирового рынка: их доли снизились до 19% и 18% соответственно.

Третье место заняла китайская Xiaomi, которая не только увеличила поставки на 12%, но и нарастила рыночную долю с 13% до 14%.

По данным Couterpoint, в 2024 году быстрее всего росли продажи ультрапремиальных смартфонов по цене выше $1 тыс. В 2025 году рост выручки продолжит опережать рост объемов: выручка увеличится на 8%, а объем продаж – на 4%, полагают в компании.