В "Молдовагазе" заявили о признании исторического долга в $709 млн перед "Газпромом"

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" (контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому") признает исторический долг перед "Газпромом" на $709 млн, заявил молдавскому телеканалу TV8 и.о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан.

"На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме $709 млн. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются", - сказал Чебан.

По его словам, "коммерчески "Газпром" имеет полное право требовать выплаты этого долга, тем более что у "Газпрома" есть решение Московского коммерческого арбитражного суда по общей задолженности "Молдовагаз"".

Чебан пояснил, что "у нас нет долгов перед "Газпромом" в части текущих платежей, есть неурегулированный исторический долг, который относится к периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 года до 2014 года".

При этом, по его словам, "там долгов намного больше, и основная часть - это долг Приднестровского региона, компании "Тираспольтрансгаз"".

Чебан также заявил, что результаты независимого аудита долга, проведенного по инициативе правительства Молдавии двумя иностранными компаниями, не были утверждены наблюдательным советом "Молдовагаза".

Он полагает, что "правительство Молдавии не должно "Газпрому", и не отвечает за долги "Молдовагаз", равно как и "Газпром" не отвечает за долги "Молдовагаз", как акционер". "Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне, либо между кредитором и дебитором - "Газпромом" и "Молдовагаз".

"Газпром" на самом деле в конфликте интересов в этом плане, потому что является и акционером, и может влиять на принятие определенных решений", - сказал глава "Молдовагаза".

Чебан подчеркнул, что с 2016 года компания "Молдовагаз" не накапливала долгов за потребление газа на правом берегу Днестра перед "Газпромом".

По его мнению, вопрос с историческим долгом надо решать в другом контексте. "Мое мнение такое: вопрос с долгами вообще нужно убрать сейчас на этом этапе в сторону, сохранить статус-кво, и консолидировать свое внимание на поставках природного газа в Приднестровский регион. Сейчас нет смысла обуславливать возобновление поставок газа в Приднестровье урегулированием исторической задолженности", - сказал Чебан.

Он также прокомментировал переговоры властей Тирасполя в Москве о возобновлении поставок природного газа в Приднестровье, подчеркнул, что они прошли без участия "Молдовагаза". "Я не знаю, о чем говорит господин Красносельский (Вадим Красносельский, лидер Приднестровья - ИФ). (...) Мы общаемся постоянно с коллегами из "Газпрома". Информации о том, что в скором времени будут возобновлены поставки газа, у нас нет", - сказал Чебан.

Он также обратил внимание, что действующий до 1 октября 2026 года контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" не аннулирован. "По действующему контракту поставки газа ограничены до нуля кубометров. (...) Наша официальная переписка и официальные переговоры ведутся с "Газпромом". На данном этапе я не могу сказать, что есть четкая информация о том, что "Газпром" продолжит поставлять через "Молдовагаз" потребителям "Тираспольтрансгаза"", - сказал Чебан.

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину "Газпром" утром 1 января снизил поставки газа в Молдавию до нуля кубометров, так как "Молдовагаз" "регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий". Концерн увязывает поставки на левый берег Днестра с признанием Молдавией исторического долга, который "Газпром" оценивает в $709 млн. Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, которые в свою очередь не признает "Газпром".

С 4 декабря 2022 года весь газ, объемом около 5,7 млн кубометров в сутки, который концерн поставлял по договору с "Молдовагазом", направлялся в Приднестровье.