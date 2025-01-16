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Молдавия ждет помощи зарубежных партнеров в преодолении энергетического кризиса

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил на встрече с зарубежными послами и представителями международных организаций, что правительство рассчитывает на помощь внешних партнеров в преодолении энергетического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Молдавии.

Участники встречи проанализировали проблемы, возникшие в энергетическом секторе Молдавии в связи с прекращением поставок российского газа в Приднестровский регион. Они "обсудили возможности для смягчения последствий прекращения поставок газа для граждан и предприятий в краткосрочной перспективе и содействия энергетической безопасности Молдавии в долгосрочной перспективе. Обговорен также список потребностей во внешней помощи для поддержки граждан и государственных учреждений Молдавии в целях укрепления энергетической и экономической устойчивости страны".

Речан рассказал о поддержке, оказанной жителям в Зоне безопасности на Днестре, которые остаются без электроэнергии. Речь идет о 14 населенных пунктах, которые административно подчиняются конституционным властям Молдавии, но подключены к сетям газа и электроэнергии левого берега Днестра. Они также столкнулись с энергетическим кризисом, как и Приднестровье.

"Республика Молдова продолжит оказывать помощь жителям региона, усилия в диалоге с администрацией Тирасполя. Если нужен реальный механизм поставки газа, мы готовы его предоставить", - подтвердил молдавский премьер-министр.

Дипломаты выразили готовность своих стран поддержать власти и граждан в краткосрочной и долгосрочной перспективе для выхода из сложившейся ситуации, в том числе за счет вклада в увеличение Фонда снижения энергетической уязвимости.

Молдавия Приднестровье Дорин Речан
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