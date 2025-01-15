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Глава Приднестровья заявил о договоренности с РФ по возобновлению поставок газа

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Приднестровский лидер Вадим Красносельский прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи", передают местные СМИ.

"Переговоры велись на уровне министерства энергетики РФ. Обсуждался вопрос возобновления подачи газа на территорию Приднестровья. Технические детали пока не уточнены, но газоснабжение для нужд жителей региона и функционирования экономики будет восстановлено в формате гуманитарно-технической помощи", - сказал Красносельский на пресс-конференции в среду.

По его словам, "газ будет подан в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья". "Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть. (...) Маршрут транзита будет определен в результате дополнительных переговоров", - сказал Красносельский.

Он также добавил, что готов встретиться с президентом Молдавии Майей Санду для обсуждения вопросов энергоснабжения.

Ранее СМИ сообщали, что Красносельский вылетел в Москву 10 января для обсуждения возможности возобновления поставок газа, в Приднестровье он вернулся 14 января.

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С 1 января 2025 года Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. В связи с этим прекратились поставки российского газа через Молдавию в Приднестровье, которые составляли 5,7 млн кубометров в сутки.

С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действуют режимы чрезвычайной ситуации в экономике.

Минэнерго Молдавии заявляло, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии страна импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

Молдавская ГРЭС в Приднестровье, которая ранее работала на российском газе и обеспечивала поставки электроэнергии на правый берег, с 1 января работает на угле, которого, по оценкам местных СМИ, хватит до 20 января. В Приднестровье с начала месяца прекращена подача газа, теплоэнергии в жилом и производственном секторах, с 3 января начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Дефицит энергоснабжения в Приднестровье привел к остановке промпредприятий. В частности, крупнейшее предприятие Приднестровья - ОАО "Молдавский металлургический завод" (Рыбницы) - приостановило работу до 20 января из-за прекращения поставки в регион российского газа. Кроме того, в Рыбнице в ПМР приостановил работу хлебокомбинат, где производили около 2 тонн хлеба в сутки.

Приднестровье Вадим Красносельский РФ газ
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