ЕК наблюдает за ситуацией с обеспечением Тирасполя газом и электричеством

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Молдавия обеспечена поставками газа и электричества, однако проблема энергоснабжения Приднестровья отслеживается в Еврокомиссии (ЕК) через специальную рабочую группу, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщения из Тирасполя о готовности Приднестровья покупать газ через компанию "Молдовагаз" представитель ЕК сообщила, что в Еврокомиссии в курсе энергетического кризиса в приднестровском регионе. "Мы обмениваемся информацией с молдавскими властями, обсуждая последствия прекращения поставок поступавшего из России газа. Мы создали рабочую группу, которая занимается Молдавией и этой темой и в которую входят представители различных директоратов комиссии, и мы будем отслеживать данную проблему в формате этой рабочей группы", - заявила Итконен. Она признала, что не владеет последней информацией, поэтому воздержится от комментариев заявления приднестровских властей.

В понедельник лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса заявил, что "Приднестровье готово, чтобы газ был доставлен через "Молдовагаз". "Тираспольтрансгаз" написал письмо в "Молдовагаз" ещё в субботу и гарантировал оплату за газ. Теперь выполняйте обещание", - сказал Красносельский, подчеркнув, что "Тирасполь ждёт ответа Кишинёва".

Сейчас в приднестровском регионе прекращены газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в Приднестровье введено чрезвычайное положение.