Поиск

ЕК наблюдает за ситуацией с обеспечением Тирасполя газом и электричеством

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Молдавия обеспечена поставками газа и электричества, однако проблема энергоснабжения Приднестровья отслеживается в Еврокомиссии (ЕК) через специальную рабочую группу, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщения из Тирасполя о готовности Приднестровья покупать газ через компанию "Молдовагаз" представитель ЕК сообщила, что в Еврокомиссии в курсе энергетического кризиса в приднестровском регионе. "Мы обмениваемся информацией с молдавскими властями, обсуждая последствия прекращения поставок поступавшего из России газа. Мы создали рабочую группу, которая занимается Молдавией и этой темой и в которую входят представители различных директоратов комиссии, и мы будем отслеживать данную проблему в формате этой рабочей группы", - заявила Итконен. Она признала, что не владеет последней информацией, поэтому воздержится от комментариев заявления приднестровских властей.

В миреЛидер Приднестровья просит Молдавию гарантировать пропуск в регион российского газаЧитать подробнее

В понедельник лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса заявил, что "Приднестровье готово, чтобы газ был доставлен через "Молдовагаз". "Тираспольтрансгаз" написал письмо в "Молдовагаз" ещё в субботу и гарантировал оплату за газ. Теперь выполняйте обещание", - сказал Красносельский, подчеркнув, что "Тирасполь ждёт ответа Кишинёва".

Сейчас в приднестровском регионе прекращены газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в Приднестровье введено чрезвычайное положение.

Молдовагаз Приднестровье Тирасполь Вадим Красносельский Еврокомиссия Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Вашингтоне начались торжества, приуроченные к церемонии инаугурации Трампа

Байден "превентивно" помиловал бывшего "архитектора" борьбы против COVID-19

Байден "превентивно" помиловал бывшего "архитектора" борьбы против COVID-19

Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США

Трамп планирует на инаугурации сообщить о "волне перемен" в США

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Полиция Южной Кореи вновь не сумела обыскать офис службы безопасности Юн Сок Ёля

Полиция Южной Кореи вновь не сумела обыскать офис службы безопасности Юн Сок Ёля

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний

Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний

Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с Путиным Украину

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });